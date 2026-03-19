Taranto protagonista con 'Città con Nelson Mandela': grande partecipazione all’I.C.S. 'G. Salvemini'



Successo per l’iniziativa della UISP Taranto nella Settimana contro il razzismo: studenti al centro tra valori, confronto e partecipazione attiva





TARANTO - Grande partecipazione e forte coinvolgimento per l’appuntamento tarantino del progetto “Città con Nelson Mandela”, promosso dalla UISP Taranto nell’ambito della XXII Settimana di azione contro il razzismo. Presso l’I.C.S. “G. Salvemini”, mercoledì 16 marzo dalle 14:00 alle 17:00, alcuni studenti delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado sono stati protagonisti di un intenso pomeriggio di riflessione, confronto e crescita sui valori universali di giustizia, riconciliazione, speranza, umanità e libertà.





Un’iniziativa resa ancora più significativa dal suo carattere esclusivo: insieme a Bologna, infatti, Taranto è stata una delle sole due città italiane coinvolte nella realizzazione concreta del progetto, confermando il ruolo centrale del territorio ionico all’interno di un percorso educativo di rilievo nazionale.





Il progetto, realizzato da UISP APS in collaborazione con ACLI, ARCS e ForumSAD, finanziato nell’ambito delle attività della XXII Settimana di azione contro il razzismodall’UNAR, in qualità di Organismo Intermedio del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, Priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo specifico ESO 4.11, Misura 4.11.3.1, su proposta del Centro Antirazzista Benny Nato, ha trasformato la scuola in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva.





Dopo i saluti istituzionali, l’incontro è entrato nel vivo con un percorso guidato dedicato alla figura di Nelson Mandela e ai valori che hanno segnato la sua storia. Momenti di approfondimento si sono alternati ad attività interattive, fino alla realizzazione dell’Albero dei valori, arricchito dai pensieri degli studenti, e alla produzione di brevi reel e mini podcast, in cui i ragazzi hanno raccontato in prima persona l’esperienza vissuta con il supporto del media partner Ki.Fra Comunicazione&Eventi.





«È stata una giornata importante – ha dichiarato Luca Augenti, Presidente UISP Taranto – perché abbiamo visto i ragazzi partecipare con attenzione e sensibilità. Portare i valori di Mandela nelle scuole significa costruire cittadini consapevoli, capaci di rispetto e inclusione. Taranto ha risposto con entusiasmo e questo ci rende orgogliosi. Un ringraziamento speciale va alla Dirigente scolastica Margherita Panico per la disponibilità e la collaborazione dimostrata nell’accogliere e sostenere questa iniziativa».





Sulla stessa linea anche il commento di Gennaro Esposito, Past President Panathlon Club Magna Grecia: «Queste iniziative sono fondamentali perché parlano ai giovani con un linguaggio diretto e concreto. I valori di giustizia, libertà e umanità non devono restare parole, ma diventare comportamenti quotidiani. Oggi abbiamo visto ragazzi coinvolti, attenti e pronti a mettersi in gioco».





L’incontro, organizzato e moderato dal giornalista Matteo Schinaia, si è concluso con un partecipato momento di dibattito e con la consegna degli attestati di partecipazione, lasciando nei ragazzi non solo un ricordo, ma un messaggio forte: la convivenza pacifica si costruisce ogni giorno, attraverso piccoli gesti e scelte consapevoli.





Un successo che conferma come la scuola possa essere il punto di partenza per costruire una società più giusta, inclusiva e solidale.