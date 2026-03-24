Celebrato il valore autentico del golf italiano

Si sono svolti il 17 marzo al Golf Club Modena gli Italian Golf Awards 2026, ideati da Donato Ala: un format che non è un concorso né una classifica, ma un sistema di riconoscimenti dedicato a persone, circoli e organizzazioni che contribuiscono quotidianamente allo sviluppo del golf italiano.

Una serata che ha acceso i riflettori su tante professionalità spesso invisibili ma determinanti: maestri, dirigenti, comunicatori, strutture, progetti e protagonisti del territorio. Centrale il valore dei Premi alla Carriera, simbolo di una vita dedicata al golf.

Tra i riconoscimenti assegnati:

Golf Club Villa d’Este – Per i 100 anni di storia e il contributo continuo al movimento italiano.

Isabella Calogero – Per la comunicazione innovativa e coinvolgente del golf.

Veronica Zorzi, Giulia Sergas – Ambasciatrici del golf per valori e ispirazione.

Piero Sabellico, Alfonso Paolillo, Andrea Romano – Per il ruolo di Golf Pro Insegnanti e la qualità della formazione.

Golf for The Cure, Progetti Vivi – Per l’impegno benefico nel golf.

Golfisti Ambiziosi – Per l’utilizzo dei social in chiave moderna e inclusiva.

Anna Nistri – Premio Innovazione.

Prosecco Cup, Assolombarda Golf Cup – Per l’eccellenza organizzativa e il dialogo tra sport e impresa.

Associazione Italiana Commercianti Golfisti – Per la creazione di una community tra sport e business.

Stefano Ricchiuti – Per il contributo tecnico e culturale al golf.

Botanic Golf Sa Cuba, Golf Club Quarrata, Torre dei Ronchi, Golf Club Marco Polo, Golf MiA – Per la promozione inclusiva del golf.

Golf Le Fonti, Paradiso del Garda, Riva Toscana Golf Resort & SPA, Argentario Golf & Wellness Resort – Per lo sviluppo del turismo golfistico.

Ristorazione di circolo:

La Terrazza (Cervia), Cavaglià, T19 (Villa Paradiso), Ambrosiano, Argentario – Per l’eccellenza nell’ospitalità golfistica.

Emilia-Romagna Golf, Emilia-Romagna Golf Experience – Per la promozione territoriale e la creazione di sistema.

Green Pass – Per l’apertura verso nuovi giocatori.

Bizzarri Golf Cup – Per l’eccellenza competitiva e organizzativa.

Simone Brotto – Per il ruolo di segretario sportivo.

Franco Iacovitti, Massimo Messina – Per la preparazione atletica nel golf.

Carlo Busto – Per la promozione del golf storico.

Curtes Sport Event – Per il progetto In City Golf.

Giovanni Malcotti – Per la gestione integrata golf–hotellerie.

Lamberto Di Giacinto – Per la resilienza manageriale nel Golf Rimini.

Premi alla Carriera:

Salvatore Rotella, Maurizio Ravinetto, Bruno Cosenza, Claudio Scaccini, Massimo Scarpa, Nicola Montanaro, Lorenzo Giani – per il contributo determinante allo sviluppo del golf italiano.

Premi speciali:

Pietro Salvati – Giovane promessa del golf italiano.

Natalia Aparicio – Miglior amateur femminile 2025.

Academy:

Golfzon Leadbetter Academy Puntaldia, Sicilia’s Marra Golf Academy – per l’evoluzione della didattica golfistica.

Marco Maiani – Direttore Golf Club Poggio dei Medici, per visione e sviluppo del circolo.

“Gli Italian Golf Awards non premiano classifiche, ma persone. Raccontano il valore reale di chi costruisce il golf ogni giorno”, ha dichiarato Donato Ala.

Un ringraziamento ai partner Proraso, Kaloderma, Katana Golf e Bottega, che sostengono un progetto basato su qualità, visione e cultura sportiva.

Da sottolineare il grande successo per la prima edizione di GOLITALIANO LAB un laboratorio di idee sullo sviluppo del Golf che ha visto la presenza di quattro professionisti che hanno potuto raccontare le proprie esperienze davanti a una sala gremita prima delle premiazioni.

Italian Golf Awards

Gli Italian Golf Awards sono una piattaforma indipendente che valorizza il golf italiano attraverso riconoscimenti dedicati a persone, aziende e organizzazioni protagoniste del settore.



