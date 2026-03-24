Miami Open, Sinner agli ottavi: battuto Moutet in due set

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MIAMI - Prosegue senza intoppi il cammino dial. Il numero due del mondo ha conquistato gli ottavi di finale superando con autorità il francesecon il punteggio di 6-1, 6-4.

Una prestazione solida e senza particolari sbavature per l’azzurro, che ha gestito il match con grande efficacia al servizio e continuità negli scambi, imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute.

Questa sera, non prima delle 21, Sinner tornerà in campo per giocarsi l’accesso ai quarti di finale contro l’americano Alex Michelsen, attualmente numero 40 del ranking mondiale.

Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming sulla piattaforma NOW.