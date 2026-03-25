Cerignola, al via la XXII edizione della “Passio Christi”: giovedì 26 marzo la conferenza stampa

La comunità di Cerignola si prepara a vivere uno degli appuntamenti più significativi del calendario religioso e culturale cittadino. Torna infatti la “Passio Christi”, giunta alla sua ventiduesima edizione, una sacra rappresentazione capace di coniugare fede, tradizione e partecipazione collettiva.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia B.V.M. del Buon Consiglio e dal Circolo Oratorio ANSPI Carlo Acutis, realtà da anni impegnate nell’animazione spirituale e sociale del territorio.

Per presentare ufficialmente l’edizione 2026, è stata convocata una conferenza stampa aperta a giornalisti, operatori dell’informazione e cittadini:

Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 18:30

presso il salone della Parrocchia B.V.M. del Buon Consiglio.

Nel corso dell’incontro, gli organizzatori e i rappresentanti istituzionali illustreranno i dettagli del percorso e le novità di quest’anno, oltre al significato pastorale dell’evento.

La rappresentazione si snoderà, come da tradizione, a partire da Piazza Duomo, attraversando i suggestivi vicoli della Terra Vecchia, fino a raggiungere il Piano delle Fosse, luogo simbolico e di grande valore storico, dove sarà messa in scena la crocifissione.

La “Passio Christi” si conferma così un momento di forte identità collettiva, capace di trasformare il tessuto urbano in un palcoscenico a cielo aperto, dove arte, memoria e devozione si intrecciano in un’esperienza condivisa dall’intera comunità.