Lecce, Tiago Gabriel convocato dal Portogallo Under 21: rientro previsto per la sfida con l’Atalanta

US Lecce

Tiago Gabriel

Portogallo

- Arriva una chiamata importante per il: il difensore portogheseè stato convocato dalla Nazionale Under 21 del

Il giovane calciatore prenderà parte a due impegni validi per le qualificazioni agli Europei di categoria: il 27 marzo in trasferta contro l’Azerbaigian e il 31 marzo in casa contro la Scozia.

Al termine delle due sfide internazionali, Tiago Gabriel farà rientro a Lecce il 1° aprile, per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. I salentini saranno infatti attesi dalla sfida contro l’Atalanta BC, in programma lunedì 6 aprile alle ore 15 allo stadio Via del Mare, nella trentunesima giornata di Serie A.

Per il difensore portoghese si tratta di una stagione fin qui molto positiva: sono già 30 le presenze collezionate con il Lecce in campionato. In carriera ha maturato esperienze nei settori giovanili di club come Sporting CP e Vitória de Setúbal, oltre che nell’Estrela Amadora, costruendo un percorso di crescita costante.

Con la maglia del Portogallo Under 21 ha già collezionato 4 presenze da titolare, confermandosi come uno dei profili più interessanti della sua generazione.

Intanto, per il Lecce l’obiettivo resta chiaro: conquistare la permanenza in Serie A, traguardo fondamentale per la stagione dei giallorossi.