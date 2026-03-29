Challenger di Alicante, Cecchinato eliminato ai quarti: avanti Ofner. Tutti i risultati

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Marco Cecchinato nel torneo Challenger di Alicante, in Spagna. L’azzurro è stato sconfitto in due set dall’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 7-6, 7-5.

Nel primo set Ofner ha fatto la differenza grazie a un servizio particolarmente efficace, riuscendo a spuntarla al tie-break. Più equilibrato il secondo parziale, rimasto in bilico fino al 5-5, prima dell’allungo decisivo dell’austriaco, che con solidità da fondo campo e un rovescio incisivo ha chiuso il match, conquistando l’accesso alla semifinale.

Negli altri incontri del tabellone di singolare, lo spagnolo Pablo Carreño Busta ha superato il connazionale Pedro Martínez con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Vittoria netta per Pablo Llamas Ruiz, che ha battuto 6-1, 6-2 il lituano Edas Butvilas. Successo anche per il russo Roman Safiullin, che si è imposto 6-4, 6-1 sull’olandese Max Houkes.

Per quanto riguarda il torneo di doppio, avanzano in semifinale il colombiano Nicolás Barrientos e l’uruguayano Ariel Behar, vincitori al tie-break in entrambi i set (7-6, 7-6) contro la coppia formata dall’ucraino Denys Molchanov e dal rumeno Bogdan Pavel.

Passano il turno anche il polacco Szymon Kielan e il portoghese Tiago Pereira, che hanno avuto la meglio per 6-3, 6-4 sul bielorusso Ivan Liutarevich e sullo spagnolo Bruno Pujol Navarro.