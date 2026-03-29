Lecce, Ngom in campo con la Mauritania: 78 minuti contro l’Argentina. Ora il rientro in Salento

Il centrocampista del US Lecce, Oumar Ngom, è stato protagonista con la nazionale della Mauritania national football team nell’amichevole disputata a Buenos Aires contro l’Argentina national football team.

Ngom è partito titolare, rimanendo in campo per 78 minuti prima di essere sostituito al 33’ della ripresa da Moctar El Hacen. La gara si è conclusa con la vittoria dell’Argentina per 2-1.

Il centrocampista farà rientro nei prossimi giorni a Lecce per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. I giallorossi affronteranno l’Atalanta BC lunedì 6 aprile alle ore 15 allo stadio Stadio Via del Mare, nella 31ª giornata di Serie A.

In questa stagione Ngom ha collezionato 7 presenze con il Lecce. In carriera ha vestito anche le maglie dell’Estrela Amadora, del Pau FC, del Chamois Niortais FC (anche con la squadra B) e della formazione Under 19 dello stesso club.

Con la nazionale mauritana, il centrocampista è stato titolare in 15 occasioni. Nel finale di stagione, l’obiettivo del Lecce resta quello di conquistare la salvezza nel massimo campionato.