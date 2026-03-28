Bari, auto finisce in uno scavo di un cantiere in via Fanelli: accertamenti in corso

BARI – Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi in via Fanelli, dove un’automobile è finita all’interno di uno scavo aperto per lavori stradali.

Secondo le prime informazioni disponibili, il veicolo sarebbe precipitato all’interno dell’area di cantiere per cause ancora in fase di accertamento. Non è al momento chiaro se si sia trattato di una perdita di controllo del mezzo oppure di una segnaletica insufficiente o non adeguatamente visibile.

Restano ancora sconosciute le condizioni degli occupanti dell’auto.

Sul posto sono attesi o già intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati nella gestione dell’area e nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.