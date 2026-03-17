Coldiretti, Alimentazione: Coldiretti e Filiera Italia firmano protocollo con la FIMP





Le abitudini alimentari che si formano tra 0 e 3 anni possono influenzare in modo determinante la prevenzione di molte patologie. Per approfondire il tema, Coldiretti insieme a Filiera Italia e alla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) promuove il convegno “La ristorazione scolastica nelle scuole e negli asili nido 0-3 anni”, dedicato al ruolo delle mense nella promozione di corretti stili alimentari e nella tutela della salute dei più piccoli.

L’iniziativa si svolgerà domani, martedì 17 marzo 2026, alle ore 10.00 presso Palazzo Rospigliosi a Roma.

Il ruolo delle mense scolastiche

Il convegno punta a valorizzare il ruolo della ristorazione scolastica come strumento fondamentale per educare i bambini a un’alimentazione equilibrata e di qualità.

Le mense rappresentano infatti un luogo strategico per promuovere scelte alimentari consapevoli, sostenere modelli nutrizionali sani e favorire la diffusione di prodotti agricoli italiani, contribuendo allo sviluppo di una cultura alimentare corretta fin dalla prima infanzia.

Il Manifesto per l’educazione alimentare

Nel corso dell’incontro sarà presentato e sottoscritto il Manifesto per l’educazione alimentare negli asili nido e nelle scuole, che rappresenta un impegno condiviso tra mondo agricolo e comunità pediatrica.

L’obiettivo è promuovere modelli alimentari sani e sostenibili, basati sulla valorizzazione dei prodotti italiani e sulla diffusione di buone pratiche nutrizionali capaci di incidere positivamente sulla salute delle nuove generazioni.



