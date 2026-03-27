Collegamento Brindisi-Aeroporto: CMC subentra e riavvia i lavori da 68 milioni

BRINDISI – CMC annuncia il subentro ufficiale alla società Manelli nei lavori per il nuovo collegamento ferroviario tra Brindisi e l’Aeroporto del Salento, un’infrastruttura strategica per la mobilità pugliese. Il passaggio di consegne risolve la fase di stallo e mette in sicurezza i tempi di completamento dell’opera.

L’azienda ha anticipato ogni esigenza organizzativa, completando la volturazione di tutte le polizze assicurative e formalizzando i contratti con subappaltatori e fornitori. Con la formale “presa d’atto” arrivata oggi a chiudere l’iter burocratico, i mezzi e gli operai possono tornare immediatamente in cantiere.

Il progetto, del valore complessivo di circa 68 milioni di euro, prevede la realizzazione di un raccordo ferroviario elettrificato di circa 6 chilometri e di una moderna stazione passeggeri collegata al terminal aeroportuale. L’infrastruttura migliorerà l’intermodalità treno-aereo, connettendo stabilmente l’aeroporto brindisino alle direttrici di Bari, Taranto e Lecce e potenziando la mobilità regionale.

Forte di una lunga esperienza internazionale nella realizzazione di opere complesse, CMC si pone l’obiettivo di recuperare il tempo perso e consegnare alla Puglia un’infrastruttura all’avanguardia, efficiente e funzionale, capace di rafforzare i collegamenti strategici e favorire lo sviluppo del territorio.