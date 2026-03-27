Grande chiusura per il Bif&st 2026 a Bari

BARI - Sabato 28 marzo ilchiuderà con un programma ricco di proiezioni, incontri e premi. A partire dalle ore 10:00, ilospiterà la proiezione del film cult Vieni avanti cretino (1982) di Luciano Salce, seguita da un’anteprima di 30 minuti di Lino d’Italia. Storia di un ItALIENO di Marco Spagnoli. L’evento rende omaggio ai 90 anni di, uno degli attori più amati del cinema italiano, che sarà protagonista di un incontro con Marco Spagnoli e Steve Della Casa e riceverà il

Nel pomeriggio, alle 16:30, si terrà l’ultimo degli Incontri di Cinema con Valeria Golino, che dialogherà con Paolo Mereghetti. L’attrice e regista riceverà il Premio Bif&st Arte del Cinema, assegnato anche a Gennaro Nunziante, Checco Zalone (Luca Medici) e Abdellatif Kechiche. Gennaro Nunziante e Checco Zalone saranno inoltre premiati dall’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici) con il Premio Speciale ANEC, per il contributo di Buen Camino alla valorizzazione delle sale cinematografiche come luoghi di visione collettiva.

La serata di chiusura inizierà alle ore 19:00 e sarà condotta da Irene Maiorino, insieme al direttore artistico del festival, il critico cinematografico Oscar Iarussi. L’attrice riceverà il Premio Bif&st San Marzano. Durante la cerimonia saranno annunciati i vincitori del concorso internazionale Meridiana. A seguire, il pubblico potrà assistere all’anteprima di Mektoub, My Love: Canto Due di Abdellatif Kechiche, con la presenza in sala dell’attore protagonista Salim Kechiouche e del produttore Riccardo Marchegiani.

Al Teatro Kursaal Santalucia sarà proiettato l’ultimo film del concorso Meridiana, The Tree of Knowledge (A árvore Do Conhecimento) di Eugène Green alle 16:00, una favola nera che racconta la fuga di un giovane ragazzo dalle grinfie di un orco legato al diavolo, accompagnato da un asino e un cane. Si concluderà inoltre la retrospettiva dedicata ad Abdellatif Kechiche con le proiezioni di Mektoub, My Love: Canto Uno alle 10:00 e la replica di Canto Due alle 21:00.

Infine, al Cinema Piccolo di Santo Spirito saranno in programma le ultime repliche di Nomad Shadow di Eimi Imanishi alle 18:00 e The Tree of Knowledge alle 20:30.