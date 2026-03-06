Conflitto in Iran, il PD presenta mozione: “Puglia terra di pace”

BARI - I consiglieri e le consigliere del, con primo firmatario, hanno presentato una mozione al Consiglio regionale contro l’escalation militare ine in, con l’obiettivo di promuovere iniziative a tutela delle popolazioni civili colpite dai bombardamenti e dalle conseguenze del conflitto in corso.

La mozione impegna il Consiglio e la Giunta regionale a prendere posizione e a sostenere azioni conformi al diritto internazionale e umanitario, condannando sia le violazioni dei diritti perpetrate dal regime teocratico di Teheran sia ogni attacco militare diretto contro civili, donne, bambini e studenti, come avvenuto nei recenti bombardamenti di scuole.

“Siamo di fronte a una popolazione già privata delle libertà fondamentali e ora ulteriormente colpita e terrorizzata”, commenta il capogruppo PD Stefano Minerva. “La diplomazia internazionale deve offrire soluzioni alternative alle armi”.

Il primo firmatario Domenico De Santis sottolinea anche le ricadute economiche del conflitto, che rischiano di aggravare ulteriormente la crisi dei costi energetici e le difficoltà socio-economiche già percepite in Italia e nel mondo.

“Ci auguriamo che la mozione ottenga piena condivisione all’interno del Consiglio regionale”, concludono Minerva e De Santis, ribadendo l’impegno del PD a promuovere la Puglia come terra di pace.