Consegnato il cantiere del Lotto 3 del Parco Costiero Torre Carnosa: verso una Costa Sud più verde e sostenibile
BARI - Questa mattina è stato ufficialmente consegnato il cantiere del Lotto 3 - “Parco costiero Torre Carnosa”, nell’ambito del programma di rigenerazione urbana Bari Costa Sud. Alla firma del verbale hanno partecipato il direttore della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio Pompeo Colacicco, il rappresentante dell’aggiudicatario Francesco De Marco e la direttrice dei lavori Egizia Gasparini, alla presenza del sindaco Vito Leccese e degli assessori competenti.
Il progetto prevede la riqualificazione naturalistica della fascia litoranea, con nuove piantumazioni, percorsi ciclopedonali, aree attrezzate e interventi sulla viabilità. L’intervento si basa sui principi della sostenibilità ambientale, territoriale ed economica, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra tutela del paesaggio, qualità della vita e sviluppo locale.
Sostenibilità e compensazione urbanistica
Il progetto applica strumenti di perequazione e compensazione urbanistica, con circa il 50% dei proprietari dei suoli nell’area che hanno aderito alla proposta di compensazione, evitando l’edificazione su nuova superficie e ridistribuendo i diritti edificatori su altre zone della città.
“Con il Piano Urbanistico Esecutivo di Costa Sud sperimentiamo un modello di sviluppo più sostenibile: meno cemento, più verde e spazi pubblici per tutti”, ha commentato il sindaco Leccese.
Il Parco Torre Carnosa: numeri e caratteristiche
- Superficie totale: 120.400 mq
- Pineta e bosco mediterraneo: 58.700 mq
- Macchia mediterranea: 25.800 mq
- Gariga: 2.000 mq
- Rain garden: 1.700 mq
- Nuove piantumazioni: 17.682 arbusti e 399 alberi
Un progetto per la città e per il mare
Il progetto include:
- Piste ciclabili e percorsi pedonali con materiali durevoli e reversibili
- Chioschi prefabbricati e armonizzati con il paesaggio
- Aree solarium e discese a mare con passerelle in acciaio e bamboo
- Illuminazione LED ad alta efficienza
- Scelta di specie vegetali autoctone e resistenti alla Xylella
Il Lotto 3 rappresenta un passo importante nel percorso di rigenerazione della Costa Sud, che unirà i parchi Torre Carnosa e Bellavista, completando la connessione tra città e mare e aprendo nuovi spazi di socialità, sport e natura.