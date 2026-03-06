Consegnato il cantiere del Lotto 3 del Parco Costiero Torre Carnosa: verso una Costa Sud più verde e sostenibile

BARI - Questa mattina è stato ufficialmente consegnato il, nell’ambito del programma di rigenerazione urbana. Alla firma del verbale hanno partecipato il direttore della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio, il rappresentante dell’aggiudicatarioe la direttrice dei lavori, alla presenza del sindacoe degli assessori competenti.

Il progetto prevede la riqualificazione naturalistica della fascia litoranea, con nuove piantumazioni, percorsi ciclopedonali, aree attrezzate e interventi sulla viabilità. L’intervento si basa sui principi della sostenibilità ambientale, territoriale ed economica, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra tutela del paesaggio, qualità della vita e sviluppo locale.

Sostenibilità e compensazione urbanistica

Il progetto applica strumenti di perequazione e compensazione urbanistica, con circa il 50% dei proprietari dei suoli nell’area che hanno aderito alla proposta di compensazione, evitando l’edificazione su nuova superficie e ridistribuendo i diritti edificatori su altre zone della città.

“Con il Piano Urbanistico Esecutivo di Costa Sud sperimentiamo un modello di sviluppo più sostenibile: meno cemento, più verde e spazi pubblici per tutti”, ha commentato il sindaco Leccese.

Il Parco Torre Carnosa: numeri e caratteristiche

Superficie totale: 120.400 mq

Pineta e bosco mediterraneo: 58.700 mq

Macchia mediterranea: 25.800 mq

Gariga: 2.000 mq

Rain garden: 1.700 mq

Nuove piantumazioni: 17.682 arbusti e 399 alberi





Il lotto 3 si sviluppa tra la ferrovia e la costa, attualmente occupata dalla strada carrabile litoranea. L'intervento prevede lo spostamento della strada nell'entroterra, creando una grande passeggiata lungomare esclusivamente pedonale e ciclabile, con percorsi per sport, fitness, relax e aree giochi per bambini. Il progetto include: Piste ciclabili e percorsi pedonali con materiali durevoli e reversibili

Chioschi prefabbricati e armonizzati con il paesaggio

Aree solarium e discese a mare con passerelle in acciaio e bamboo

Illuminazione LED ad alta efficienza

Scelta di specie vegetali autoctone e resistenti alla Xylella



