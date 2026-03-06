Controlli ad “alto impatto” della Polizia a Bari: 300 persone identificate e tre espulsioni

BARI - Vasta operazione di controllo del territorio ad “alto impatto” della Polizia di Stato a Bari, coordinata dal questore Annino Gargano. I servizi hanno interessato in particolare le aree della stazione ferroviaria e del centro cittadino, con l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza e contrastare fenomeni di degrado urbano.

Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 300 persone: 176 di nazionalità straniera e 143 con precedenti di polizia. Gli agenti hanno inoltre eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti.

Durante i controlli sono state perquisite due persone sul posto e nove accompagnate negli uffici di polizia per il fotosegnalamento. Sei soggetti sono stati segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90. Il questore ha inoltre emesso un ordine di allontanamento, il cosiddetto DACUR, da piazza Moro.

Sono stati effettuati anche controlli amministrativi in un centro scommesse della zona, dove sono stati identificati undici avventori stranieri senza che emergessero irregolarità.

Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica della regolarità dei soggiorni sul territorio nazionale. Al termine delle attività sono stati emessi tre ordini di espulsione, uno dei quali con accompagnamento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio. Dodici posizioni di cittadini stranieri sono ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per la verifica dei titoli di permanenza, mentre altre quattro sono in trattazione ai sensi dell’articolo 15 del Tulps per violazione dell’invito a comparire senza giustificato motivo.

I servizi straordinari di controllo, che si affiancano alla normale attività di prevenzione delle Volanti, proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire una presenza costante della Polizia di Stato nei luoghi di maggiore aggregazione della città e rafforzare la sicurezza per i cittadini.