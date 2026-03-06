Giovinazzo, atto intimidatorio ai danni del Comandante della Polizia Locale: solidarietà di sindaco e Amministrazione

GIOVINAZZO - Un gesto intimidatorio ha colpito il Comandante della Polizia Locale di Giovinazzo, Vito Bovino. Nella tarda serata di ieri, al termine della giornata lavorativa, Bovino ha trovato la propria auto con uno sportello bucato, probabilmente colpito da un oggetto contundente.

Il sindaco Michele Sollecito ha espresso piena solidarietà al Comandante: «Non ci lasceremo intimorire da niente e da nessuno. Continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto nell’interesse della città e dei cittadini. Grazie alle indagini in corso e alle immagini delle telecamere, presto sarà individuato l’autore di questo vile gesto. Al nostro Comandante Bovino va la solidarietà mia e di tutta l’Amministrazione comunale».

Anche l’assessore alla Polizia Locale, Alberto Rucci, ha commentato: «Si tratta di un gesto vile che certamente non scalfirà la determinazione del nostro Comandante, un uomo delle Istituzioni con la schiena dritta, che continuerà il suo encomiabile lavoro al servizio della sicurezza e della comunità di Giovinazzo».

Il Comandante Bovino ha definito l’episodio come uno dei brutti tentativi di intimidazione, ma ha assicurato: «Noi andiamo avanti con dignità, continuando a fare il nostro lavoro con professionalità e dedizione».