Crispiano, uomo muore dopo essere stato ferito da un toro

CRISPIANO - Tragedia nell’agro di, in provincia di, dove un uomo è morto dopo essere stato gravemente ferito da un toro.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in condizioni critiche all’Ospedale Santissima Annunziata, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità. Sul caso stanno svolgendo accertamenti i Arma dei Carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Salvatore Colella.

Le indagini sono in corso per chiarire con precisione le circostanze dell’incidente.