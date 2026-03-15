Serie C, il Casarano batte il Cosenza 2-1 al “Capozza”
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FRANCESCO LOIACONO - Vittoria importante per il Casarano Calcio, che supera Cosenza Calcio per 2-1 allo stadio Stadio Giuseppe Capozza nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C.
La partita si sblocca nella prima frazione dopo alcune occasioni iniziali. Al 3’ Michele Emmausso prova a portare in vantaggio il Cosenza, ma il suo destro termina fuori dallo specchio della porta. Al 19’ risponde il Casarano con Cosimo Chiricò, che sfiora il gol.
Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 32’: Chiricò realizza una splendida punizione che sblocca il match. Pochi minuti più tardi, al 37’, lo stesso Chiricò firma la doppietta trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Matteo Dametto, portando il punteggio sul 2-0.
Nella ripresa il Cosenza prova a riaprire la gara. Al 20’ Luigi Cannavò accorcia le distanze con un colpo di testa su cross di Jaime Báez. Due minuti dopo Aldo Florenzi sfiora il pareggio, mentre al 25’ è Francesco Logoluso ad andare vicino al terzo gol per i pugliesi.
Nel finale altre occasioni: al 42’ Francesco Versienti manca di poco la rete, mentre al 95’ Nicolò Langella non riesce a concretizzare una buona opportunità per gli ospiti.
Con questo successo il Casarano sale al nono posto con 43 punti, mentre il Cosenza resta terzo a quota 56.
Nel prossimo turno, valido per la 33ª giornata, il Casarano sarà impegnato lunedì 23 marzo alle 20.30 in trasferta contro il Catania FC allo stadio Stadio Angelo Massimino. ⚽