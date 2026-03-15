Bari, incendio alla pizzeria “Pizza e Core” nel quartiere Santa Rita

BARI - Un incendio, probabilmente di origine dolosa, è divampato questa mattinanel quartiere

Intorno alle 6.30 le fiamme hanno interessato la pizzeria Pizza e Core. Il rogo sarebbe partito dall’esterno del locale, ma ha provocato danni anche ad alcune aree interne dell’attività.

Poco prima delle 7 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo e verificare l’eventuale natura dolosa dell’episodio.