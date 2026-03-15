Bari, incendio alla pizzeria “Pizza e Core” nel quartiere Santa Rita
BARI - Un incendio, probabilmente di origine dolosa, è divampato questa mattina 15 marzo nel quartiere Santa Rita a Bari.
Intorno alle 6.30 le fiamme hanno interessato la pizzeria Pizza e Core. Il rogo sarebbe partito dall’esterno del locale, ma ha provocato danni anche ad alcune aree interne dell’attività.
Poco prima delle 7 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona.
Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo e verificare l’eventuale natura dolosa dell’episodio.
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