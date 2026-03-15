Dieci Comuni pugliesi premiati da Plastic Free Onlus, Castro conquista il massimo riconoscimento

ROMA - Dieci Comuni della Puglia sono stati premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, promosso da Plastic Free Onlus, associazione attiva dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica. Tra questi, Castro si distingue ottenendo tre tartarughe, il massimo riconoscimento assegnato a Comuni italiani con risultati particolarmente significativi nelle politiche ambientali.

Gli altri Comuni premiati in Puglia sono: Bari, Gioia del Colle (BA), Mola di Bari (BA), Monopoli (BA, 2 tartarughe), Ceglie Messapica (BR, 2), Fasano (BR), Avetrana (TA), Castellaneta (TA, 2) e Manduria (TA, 2).

“La Puglia si conferma tra le regioni più virtuose d’Italia e i dieci Comuni riconosciuti oggi ne sono la dimostrazione – dichiara Luigi Schifano, referente regionale Plastic Free per la Puglia –. Solo l’azione congiunta di amministrazioni, associazioni e cittadinanza può proteggere e salvaguardare la nostra regione”.

A livello nazionale, sono 141 i Comuni premiati durante la quinta edizione del riconoscimento, svoltasi al Teatro Olimpico di Roma, in crescita rispetto ai 49 del 2022. Le amministrazioni sono state selezionate per l’impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, la promozione di comportamenti sostenibili e una gestione virtuosa del territorio.

Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, sottolinea:

“Grazie al supporto delle amministrazioni e ai nostri oltre 250mila volontari, abbiamo rimosso più di 5 milioni di chili di plastica e rifiuti dall’ambiente. Il valore più grande resta l’impegno quotidiano delle comunità locali, perché piccoli gesti individuali sommati possono generare un cambiamento reale”.

La cerimonia è stata aperta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e ha visto la partecipazione dell’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. Sono intervenuti anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi e il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma.

Durante l’evento, Ennio Tasciotti, direttore scientifico di Plastic Free Onlus, ha presentato i primi risultati della ricerca dell’associazione sulla presenza di micro e nanoplastiche nell’organismo umano.