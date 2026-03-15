Lecce, inaugurazione della mostra di Adi Kichelmacher al Museo Ebraico: "Le radici ebraiche di Gesù nei Vangeli"

LECCE - Lunedì 16 marzo alle ore 16 il Museo Ebraico di Lecce ospita l’inaugurazione della mostra personale di Adi Kichelmacher, intitolata Le radici ebraiche di Gesù nei Vangeli. L’esposizione esplora le connessioni tra Ebraismo e Cristianesimo attraverso l’arte, ponendo al centro la figura di Gesù e le sue origini ebraiche.

Il Museo Ebraico, fondato dieci anni fa da Francesco De Giorgi e Michelangelo Mazzotta con la direzione scientifica del professor Fabrizio Lelli, diventa nuovamente luogo di confronto culturale e artistico. All’inaugurazione parteciperanno anche membri del comitato scientifico del Museo e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui Mons. Mauro Carlino, Loredana Capone, Lara Cataldo e Loredana Tundo.

Kichelmacher, già autore della mostra Le tracce del treno della vita. Tra arte e documenti per non dimenticare, ritorna con un progetto che mira a restituire a Gesù la sua identità ebraica, spesso offuscata nei dipinti religiosi. L’artista spiega: “Ho notato che nei dipinti tradizionali i simboli ebraici erano stati rimossi, cambiando la visione della storia. Ho voluto restituire le radici ebraiche di Gesù attraverso dieci momenti iconografici della sua vita”.

La mostra, visitabile fino al 31 ottobre 2026, mette in luce i valori condivisi tra le due tradizioni religiose, come i Dieci Comandamenti, e promuove il rispetto reciproco, la convivenza pacifica e la riflessione sui legami storici e spirituali tra Ebraismo e Cristianesimo.

Accanto alle opere dell’artista, saranno presentate testimonianze di studiosi e teologi ebrei e cristiani, creando un’occasione di dialogo e approfondimento culturale.

Orari apertura Museo Ebraico: 10.00–19.00