San Giorgio Ionico, vandalizzato lo stadio comunale recentemente ristrutturato
SAN GIORGIO IONICO - Grave atto vandalico nella notte allo stadio di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto, struttura sportiva recentemente ristrutturata.
Ignoti si sono introdotti all’interno dell’impianto danneggiando pesantemente alcune attrezzature. In particolare sono stati segati i pali di una delle porte di gioco, mentre all’interno della struttura sono stati danneggiati anche i sanitari.
I vandali hanno fatto irruzione anche nel magazzino che custodisce il materiale sportivo, ma dalle prime verifiche non risulterebbe che sia stato rubato nulla.
Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e risalire ai responsabili del gesto.
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