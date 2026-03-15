San Giorgio Ionico, vandalizzato lo stadio comunale recentemente ristrutturato

SAN GIORGIO IONICO - Grave atto vandalico nella notte allo stadio di, in provincia di, struttura sportiva recentemente ristrutturata.

Ignoti si sono introdotti all’interno dell’impianto danneggiando pesantemente alcune attrezzature. In particolare sono stati segati i pali di una delle porte di gioco, mentre all’interno della struttura sono stati danneggiati anche i sanitari.

I vandali hanno fatto irruzione anche nel magazzino che custodisce il materiale sportivo, ma dalle prime verifiche non risulterebbe che sia stato rubato nulla.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e risalire ai responsabili del gesto.