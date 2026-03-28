Sinner vola in finale a Miami: Zverev battuto in due set, ora il sogno Sunshine Double

MIAMI - Grande prova di maturità e solidità per Jannik Sinner, che conquista la finale del torneo di Miami Open superando Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 al termine di una sfida intensa e di altissimo livello tecnico.Il match si è rivelato equilibrato, giocato punto su punto, con entrambi i tennisti capaci di esprimere un tennis aggressivo e preciso. A fare la differenza, però, è stata la maggiore lucidità dell’azzurro nei momenti chiave: Sinner ha saputo alzare il livello nei passaggi decisivi, soprattutto al servizio, dove si è dimostrato praticamente impeccabile nei game più delicati.Nel primo set, l’italiano ha trovato il break decisivo grazie a una risposta profonda e a una gestione impeccabile degli scambi da fondo campo. Più combattuto il secondo parziale, deciso al tie-break, dove Sinner ha mantenuto nervi saldi contro un Zverev mai domo, chiudendo con autorità.Con questa vittoria, Sinner si guadagna l’accesso all’ultimo atto del torneo e si avvicina a un traguardo storico: il Sunshine Double, ovvero la vittoria consecutiva dei due Masters americani sul cemento.In finale, in programma domenica alle ore 21, l’azzurro affronterà il ceco Jiri Lehecka, altra sorpresa del torneo. Per Sinner sarà l’occasione di confermare il suo straordinario momento di forma e di scrivere una nuova pagina del tennis italiano.