'Donne del Sud', una serata di eccellenza e impegno: consegnati i Premi 2026 a Palazzo Turrisi a Lecce



LECCE - Si è svolta ieri, con grande partecipazione di pubblico, la cerimonia di consegna del Premio all’Impegno "Donna del Sud", giunto alla sua diciottesima edizione. L’evento, organizzato dalla Federazione di Volontariato Donne del Sud, ha trasformato Palazzo Turrisi a Lecce in un palcoscenico di valori, riconoscimenti e storie di determinazione. - Si è svolta ieri, con grande partecipazione di pubblico, la cerimonia di consegna del Premio all’Impegno "Donna del Sud", giunto alla sua diciottesima edizione. L’evento, organizzato dalla Federazione di Volontariato Donne del Sud, ha trasformato Palazzo Turrisi a Lecce in un palcoscenico di valori, riconoscimenti e storie di determinazione.





Nata nel 2006 da un’idea di Tiziana Lezzi, l’associazione si propone di valorizzare, sostenere e tutelare le donne che operano nei campi dell’arte, della cultura e della moda, creando un vero trampolino di lancio per trasformare le aspirazioni in realtà, superando le barriere geografiche e sociali. La serata di ieri ha rappresentato l’espressione più autentica di questa missione.





Sul palco, una lunga serie di donne eccellenti è stata premiata per il proprio impegno in diversi ambiti professionali. Tra le premiate, Alba Metrangolo, Maria Luisa Serrano, Antonella Pappadà, Imma Rizzo, Paola Alemanno, Rita Masciullo, Maria Teresa Scarpelli, Anna Gabrieli, Anna Quarta, Clelia Antonica, Valentina Albanese, Anna Rita Reggio, Sabrina Inglettò e Nazarena Savino, ricevendo il riconoscimento dalle mani di madrine d’eccezione tra cui Teresa Chianella, Serenella Molendini e Tiziana Lezzi.





Un momento particolarmente toccante è stato dedicato al progetto "Dignità Lavorativa… a Spasso!", premiato da Anna Rita Cardigliano e Carmen Leo per Stefania Manzo, Rita Augusta Primicerì, Laura Ingrosso ed Emilia Fracella.





La XVIII edizione del riconoscimento "Un uomo tra Noi" è stata assegnata al Dr. Antonio Sorrento, Cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Presidente del Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini, premiato dalla madrina Rosa Mariano per il suo costante impegno nelle cause in ambito sociale.





L’evento ha confermato il ruolo centrale della Federazione, che negli anni ha ampliato il proprio raggio d’azione attraverso progetti di rilevanza sociale come "Pantaloni e Dintorni… ricomincio da casa", volto a contrastare la violenza economica sulle donne, e iniziative di valorizzazione del territorio salentino. Un lavoro riconosciuto in tutta Europa, come testimonia la presenza dell’associazione al Parlamento europeo di Strasburgo nel 2012.





Con una sala gremita e un’emozione palpabile, la Presidente Tiziana Lezzi ha presentato la realizzazione sartoriale del nuovo codino per donna dichiarando che: "Un uomo può legare alla donna solo i capelli, attraverso questo codino". Donne del Sud ha dimostrato ancora una volta di essere non solo un’associazione, ma una comunità capace di tessere reti di solidarietà, competenze e speranza, celebrando chi, ogni giorno, trasforma il coraggio in azione.