“La caduta di un impero”: Carlo Sama presenta il libro sulla storia del gruppo Ferruzzi a Bari

BARI – Giovedì 26 marzo alle 17:30, nella sede dellain via Toscanini 21, sarà presentato, il libro edito dascritto da, ex manager del gruppo Ferruzzi e stretto collaboratore di

L’evento, patrocinato dal Club delle imprese per la cultura di Confindustria Bari e BAT, inaugura una serie di incontri organizzati da IM.CO. S.p.A. – holding della famiglia Matarrese recentemente associatasi al Club – e da Matarrese S.p.A., con l’obiettivo di promuovere la cultura d’impresa attraverso storie di imprenditori e famiglie che hanno segnato la storia economica italiana.

Programma dell’incontro

I saluti iniziali saranno affidati a Salvatore Matarrese, presidente della Matarrese S.p.A., Franco Fiumara, amministratore unico di IM.CO. S.p.A., e Gianni Sebastiano, coordinatore del Club delle imprese per la cultura di Confindustria Bari e BAT. Durante la presentazione, l’autore dialogherà con Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, e il magistrato barese Stefano Dambruoso, per ripercorrere il clima economico e imprenditoriale di quegli anni.

Il libro

Con la prefazione della moglie dell’autore, Alessandra Ferruzzi, il volume offre una prospettiva inedita sull’ascesa e sulla crisi del gruppo Ferruzzi-Gardini negli anni Ottanta e Novanta. Al centro della narrazione, la storia del gruppo, della famiglia e di Raul Gardini, l’imprenditore romagnolo che incarnò lo spirito del capitalismo italiano, fino alla creazione del colosso petrolchimico Enimont e alla sua successiva caduta, come raccontato in prima persona da Carlo Sama.