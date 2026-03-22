Esplosione a Roma, crolla palazzina a Ponte Galeria: due feriti gravi

ROMA - Paura a Roma, dove una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione avvenuta nella zona di Ponte Galeria, in via Tavagnasco. Secondo le prime informazioni, il boato avrebbe coinvolto almeno tre edifici, provocando gravi danni strutturali e seminando detriti nell’area circostante.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre il personale sanitario del 118 ha soccorso i feriti. Al momento si registrano due persone in gravi condizioni, ricoverate in codice rosso dopo essere state estratte dalle macerie. Circa settanta residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni e si trovano ora in strada.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola di GPL, che avrebbe innescato il crollo e la distruzione delle pareti delle villette coinvolte. L’onda d’urto ha inoltre danneggiato diverse auto parcheggiate nelle vicinanze.

Le operazioni di soccorso hanno escluso, al momento, la presenza di altre persone sotto le macerie. Intanto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato sul luogo dell’incidente per seguire da vicino la situazione.

L’area resta sotto controllo per consentire le verifiche tecniche e accertare con precisione la dinamica dell’accaduto.