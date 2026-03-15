Ferrotramviaria completa il rinnovo della flotta ferroviaria e presenta il nuovo Programma di Esercizio

BARI - Ferrotramviaria ha ufficialmente presentato il completamento del rinnovo della propria flotta ferroviaria e il nuovo, in un evento a cui hanno partecipato il Presidente della Regionee l’Assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, insieme ai vertici aziendali e ad altre istituzioni locali.

Con l’entrata in servizio degli 11 nuovi elettrotreni Alstom ETR 104, si conclude il processo di aggiornamento dei convogli aziendali. L’investimento complessivo per l’acquisto dei nuovi treni ammonta a circa 68 milioni di euro, di cui 57 milioni finanziati dalla Regione Puglia attraverso fondi ministeriali e risorse del PNRR, e 11 milioni a carico di Ferrotramviaria.

Grazie a questo intervento, la flotta ferroviaria aziendale risulta tra le più giovani in Italia, con un’età media inferiore ai 10 anni e circa la metà dei convogli con meno di 3 anni di età.

Durante l’incontro è stato inoltre presentato il nuovo Programma di Esercizio ferroviario e automobilistico, sviluppato in coerenza con il Piano Economico Finanziario alla base del Contratto di Servizio tra Ferrotramviaria e la Regione Puglia. Le novità introdotte mirano a rafforzare l’offerta di mobilità, migliorare l’accessibilità ai principali poli del territorio, tra cui l’Aeroporto Internazionale “Karol Wojtyła” di Bari, e rendere il sistema di trasporto più efficiente e integrato.

«Il completamento del rinnovo della flotta ferroviaria rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di modernizzazione del servizio», ha dichiarato Vito Mastrodonato, Direttore Operativo di Ferrotramviaria. «Grazie alla collaborazione con la Regione Puglia e agli investimenti realizzati, oggi possiamo contare su una flotta tra le più giovani in Italia. L’entrata in vigore del nuovo Programma di Esercizio consentirà inoltre di rafforzare ulteriormente l’offerta di mobilità, migliorando i collegamenti e rispondendo in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini e dei territori serviti».