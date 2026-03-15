Allerta meteo in Puglia: piogge e temporali previsti per le prossime 20 ore
BARI - La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata del 16 marzo 2026, valido dalle ore 00:00 e per le successive 20 ore.
Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne centrali e sui settori meridionali della regione, con quantitativi cumulati localmente moderati. Sul resto del territorio pugliese, le piogge saranno da isolate a sparse, localmente con rovesci o temporali, e accumuli generalmente deboli.
In particolare, è stata emessa allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulle zone della Puglia centrale bradanica e sui bacini del Lato e del Lenne.
La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione durante gli spostamenti, evitare di transitare in aree a rischio esondazione e seguire le indicazioni delle autorità locali.