Allerta meteo in Puglia: piogge e temporali previsti per le prossime 20 ore

BARI - Laha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata del, valido dalle ore 00:00 e per le successive

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne centrali e sui settori meridionali della regione, con quantitativi cumulati localmente moderati. Sul resto del territorio pugliese, le piogge saranno da isolate a sparse, localmente con rovesci o temporali, e accumuli generalmente deboli.

In particolare, è stata emessa allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulle zone della Puglia centrale bradanica e sui bacini del Lato e del Lenne.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione durante gli spostamenti, evitare di transitare in aree a rischio esondazione e seguire le indicazioni delle autorità locali.