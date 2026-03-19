Foggia, arrestati due giovani per rapina ai danni di un disabile in carrozzina

FOGGIA – Due uomini di 28 e 32 anni sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di aver rapinato il telefono cellulare a un 74enne disabile in carrozzina.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due sospetti avevano avvicinato la vittima fingendo un gesto di cortesia, offrendosi di spingere la carrozzina. Quell’apparente aiuto si è trasformato però in una rapina: i due hanno strappato con violenza il cellulare al 74enne e hanno tentato di fuggire.

Grazie alla prontezza della vittima, che ha contattato il 112 con l’aiuto di un conoscente fornendo descrizione e aggiornamenti sulla posizione del telefono, la Polizia è riuscita a individuare rapidamente i due uomini. I presunti rapinatori sono stati bloccati e arrestati, mentre il telefono è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno anche rinvenuto diversi oggetti ritenuti provento di furti precedenti. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.