Alberobello ricorda Giuseppe Girolamo

ALBEROBELLO - Il prossimo, presso il Comune di Alberobello, sarà consegnata laalla memoria di, il giovane originario della città dei trulli che perse la vita durante il naufragio della Costa Concordia.

Girolamo è ricordato per un gesto di straordinario altruismo: nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, cedette il proprio posto su una scialuppa di salvataggio, mettendo in salvo due bambini e sacrificando la propria vita.

Il riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica il 12 luglio 2022, sarà ora consegnato ufficialmente ai familiari in una cerimonia istituzionale che celebra il coraggio, la solidarietà e lo spirito di sacrificio di Giuseppe.

Il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, dichiara:

"Il gesto di Giuseppe Girolamo rappresenta uno degli esempi più alti di altruismo e senso di umanità. Alberobello non dimentica e continuerà a custodire la sua memoria come testimonianza di coraggio e solidarietà."

Un momento di ricordo e onore per chi ha messo la vita degli altri prima della propria.