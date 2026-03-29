Foggia e il diritto a una moschea pubblica: una questione di coerenza e libertà religiosa

FOGGIA - Sono trentadue i Paesi di provenienza delle comunità che compongono il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia: realtà diverse per storia, cultura e dimensioni, ma accomunate da un elemento significativo, ovvero la presenza – anche minoritaria – di comunità cattoliche riconosciute e tutelate.

Dall’Afghanistan all’Albania, dall’Egitto all’Indonesia, fino a Nigeria, Turchia e Senegal, il quadro che emerge è quello di una diffusione globale della Chiesa cattolica, spesso garantita anche in contesti a maggioranza musulmana. In molti di questi Paesi, infatti, esistono diocesi, parrocchie e comunità attive, segno di un riconoscimento concreto della libertà religiosa.

Allo stesso modo, nella provincia di Foggia vivono cittadini provenienti da queste nazioni, distribuiti nei 61 comuni del territorio. Si tratta di persone pienamente inserite nel tessuto sociale ed economico locale: lavorano, studiano, pagano le tasse e contribuiscono allo sviluppo della Capitanata. Una presenza ormai strutturale, che include anche seconde generazioni cresciute nelle scuole italiane e formate ai valori costituzionali.

In questo contesto, la richiesta di una moschea pubblica si inserisce in un quadro più ampio, che riguarda i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana: l’articolo 3 sull’uguaglianza, l’articolo 8 sul riconoscimento delle confessioni religiose e l’articolo 19 sulla libertà di culto.

Negare la realizzazione di un luogo di culto adeguato significherebbe, secondo i promotori, creare una disparità tra cittadini e contraddire quei valori di libertà e pluralismo che costituiscono la base dello Stato democratico. Al contrario, la costruzione di una moschea rappresenterebbe un atto di coerenza istituzionale e di rispetto reciproco tra comunità diverse.

Non solo. Una struttura ufficiale e riconosciuta favorirebbe anche integrazione, trasparenza e dialogo, contribuendo a rafforzare la coesione sociale e la sicurezza. In una città sempre più multiculturale come Foggia, un luogo di culto stabile potrebbe diventare uno spazio di incontro e partecipazione, oltre che un simbolo di apertura.

La presenza di chiese cattoliche nei Paesi d’origine dei fedeli musulmani viene dunque richiamata come elemento di reciprocità, ma soprattutto come dimostrazione che la libertà religiosa è un valore condiviso a livello globale.

In questa prospettiva, la realizzazione di una moschea pubblica nel capoluogo dauno non viene vista solo come un diritto, ma come un investimento sul futuro della comunità: un passo verso una società più inclusiva, consapevole e capace di valorizzare la propria diversità.