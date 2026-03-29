Trepuzzi, rapina alla farmacia comunale di via Surbo: bottino da 300 euro. Indagini in corso

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – armato – avrebbe fatto irruzione nei locali costringendo il personale in servizio a consegnare l’incasso della serata, pari a circa 300 euro. Dopo aver ottenuto il denaro, il malvivente si sarebbe dileguato rapidamente a piedi nelle strade limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri, che hanno avviato l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della farmacia e delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la direzione di fuga del rapinatore e verificare l’eventuale presenza di complici che potrebbero averlo atteso all’esterno.

Un elemento che preoccupa ulteriormente è il fatto che la stessa farmacia era già stata presa di mira lo scorso febbraio, circostanza che potrebbe fornire ulteriori spunti investigativi agli inquirenti.