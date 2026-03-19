Foggia, l’idea di costruire insieme i “Cantieri di Antimafia Sociale” destinati ai più giovani





FOGGIA - Condividere la strategia di analisi dei bisogni giovanili del territorio, raccogliere contributi e proposte operative, esplorare possibili forme di partenariato e collaborazione. È questo il senso dell’incontro di co-progettazione organizzato ieri pomeriggio presso lo Slow Park di Foggia dal consorzio di cooperative sociali Oltre aperto alla cittadinanza, alle associazioni di volontariato e alla realtà del Terzo settore finalizzato a leggere insieme i bisogni dei giovani e a costruire risposte educative e sociali capaci di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, rafforzando opportunità positive, partecipazione e cittadinanza attiva.

Il consorzio Oltre, infatti, intende candidare una proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale 2.0 – Programmi multidimensionali di empowerment giovanile e contrasto non repressivo alla criminalità organizzata in contesti ad alta vulnerabilità sociale”, promosso dalla Regione Puglia nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Di qui, l’importanza di coinvolgere realtà diverse impegnate nei campi educativi, culturali, formativi, sportivi e così via. L’idea è quello di dare forma ad un intervento della durata di due di anni in cui si possano sviluppare attività laboratoriali rivolte a giovani tra i 14 e i 25 anni, finalizzate a rafforzarne competenze civiche, creative e partecipative attraverso azioni educative e socio-culturali. Al centro dell’intervento, dunque, ci sono ragazzi e ragazze chiamati ad essere protagonisti delle azioni che vogliono favorire processi legati ai temi della legalità, dell’identità, della cultura, del senso di comunità, delle storie delle persone.

Tanti e diversi i contributi raccolti nel corso dell’appuntamento che attraverso lo strumento della co-progettazione vuole individuare nello Slow Park il luogo i cui i giovani possono trovare uno spazio in cui esprimersi, incontrarsi, fare attività. Allo stesso tempo, è emersa la necessità di vivere e frequentare i vari luoghi della città in cui si ritrovano i ragazzi, favorendo proprio attraverso attività, laboratori, momenti di incontro un clima di sicurezza, presenza, identità. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, So’Bellicos, Csv Foggia, Area Terza missione e grandi progetti di UniFg, Crea Aps, Io Coltivo la Vita, Area nuova, Consiglio degli Studenti di UniFg, Orex Dance Tribe, Libertà indipendenza autodeterminazione, OnlyFood, Paidos cooperativa, Le Carrozzine Volanti, ASD 71100 Running Team.