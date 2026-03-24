Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica 2026 a Bari

Da domani, mercoledì 25 marzo, fino a domenica 29, Bari ospita la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica (SNPO), promossa dalla LILT. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e gratuita, si svolgerà nel Palazzo dell’ex Mercato del Pesce e proporrà screening, consulenze mediche e incontri con specialisti.

Il tema della settimana è: “Prevenzione. La scelta giusta è tenerla sempre accesa”. L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione oncologica, basandosi sulle evidenze scientifiche secondo cui fino al 40% dei tumori può essere evitato grazie a stili di vita corretti e controlli regolari.

Mercoledì 25 marzo, alle 11.30, si terrà la cerimonia inaugurale con la partecipazione di Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia; Vito Leccese, Sindaco di Bari; Luigi Fruscio, Direttore Generale ASL Bari; il Generale di Brigata Paolo Dalle Vedove, Comandante della Brigata “Pinerolo”; Vita Buongiorno, Presidente LILT Bari, e altri rappresentanti di istituzioni e ordini professionali.

Durante la settimana si svolgeranno screening gratuiti per l’Epatite C e sarà possibile ricevere informazioni e prenotazioni per gli screening oncologici mammella, colon-retto e cervice uterina offerti dalla ASL Bari. Saranno disponibili consulenze nutrizionali ed endocrinologiche, laboratori esperienziali per bambini, attività sportive, degustazioni e cooking class dedicate a promuovere sani stili alimentari. Saranno organizzati incontri con esperti su alimentazione, epigenetica, prevenzione primaria e sicurezza alimentare, oltre a sessioni di yoga della risata e laboratori educativi.

L’iniziativa gode del supporto della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” e del patrocinio del Comune e della Regione Puglia, della ASL Bari, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e degli ordini professionali locali. Partner operativi sono Croce Rossa Italiana, AVIS Bari e diverse associazioni culturali e sportive.

Tutti gli eventi sono gratuiti, aperti al pubblico e non richiedono prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il numero 338.2134788 o scrivere a bari@lilt.it.