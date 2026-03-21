Galà dell’Atletica Pugliese: a Bisceglie la celebrazione dei campioni e dei talenti del 2025

BISCEGLIE - Bisceglie si prepara a ospitare il, un evento dedicato ai protagonisti dello sport regionale, in programma nellein via Porto 35. L’appuntamento clou è previsto per domani,, mentre già da stasera,, verranno premiati gli atleti della categoria Master.

Organizzato dal Comitato Regionale FIDAL Puglia, il Galà rappresenta un’occasione unica per celebrare atleti, tecnici, giudici e società che si sono distinti nel corso del 2025, ottenendo risultati di rilievo. L’evento vedrà la partecipazione di protagonisti provenienti da tutto il territorio regionale, dal Gargano fino a Capo di Leuca.

Durante la serata del 22 marzo saranno conferiti prestigiosi riconoscimenti: tra questi, l’Atleta Pugliese dell’Anno (settore assoluto), il Miglior tecnico, il Miglior giudice e la Migliore società dell’anno. Non mancheranno premi dedicati ai giovani talenti, come il Talento dell’Anno, e riconoscimenti speciali che sottolineano la vitalità e la crescita dell’atletica regionale. Novità di quest’anno è la premiazione dei media locali che si sono distinti nel raccontare le storie e i successi del movimento pugliese.

La cerimonia sarà arricchita dalla presenza di autorità politiche, sportive e militari, con il presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, che guiderà l’evento supportato dal team della Comunicazione della FIDAL Puglia.

«Il Galà dell’Atletica Pugliese – ha dichiarato Haliti – è il nostro momento più alto di condivisione e riconoscimento. Quest’anno assume un valore ancora più profondo, nel contesto della Puglia Regione Europea dello Sport 2026. L’atletica continua a confermare il proprio ruolo centrale: educa, forma, unisce e genera un indotto umano e sociale di straordinaria importanza».

Haliti ha sottolineato come l’evento rappresenti non solo un riconoscimento dei risultati sportivi, ma anche la celebrazione del lavoro quotidiano di atleti, tecnici, giudici e media, elementi fondamentali per la crescita e la diffusione della cultura sportiva in regione.

«Il Galà non è solo una cerimonia – ha aggiunto – ma un abbraccio ideale a tutti coloro che incarnano i valori autentici dello sport: dedizione, rispetto, passione, sacrificio e sana competitività. In un anno così speciale per la nostra regione, siamo pronti a fare la nostra parte con orgoglio, certi che il 2026 porterà nuove pagine di entusiasmo e crescita».



