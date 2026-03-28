Il Torneo delle Regioni 2026 sbarca a Fasano: il grande calcio giovanile al 'Vito Curlo'



Da domani il grande calcio della LND approda in Puglia: sette giorni di sfide, dai gironi alle semifinali, per decretare i campioni d'Italia delle categorie Under e Femminile.





FASANO (BR) – Al via da domani in Puglia l’edizione 2026 del Torneo delle Regioni di Calcio a 11, la prestigiosa kermesse della Lega Nazionale Dilettanti che mette a confronto le eccellenze dei settori giovanili di tutta Italia. Il Comune di Fasano sarà uno dei cuori pulsanti della manifestazione, ospitando presso lo stadio comunale "Vito Curlo" una serie di sfide decisive per le categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Femminile.





L’impianto fasanese sarà teatro di incontri fondamentali già nella fase a gironi, accogliendo atleti da diverse regioni in un clima di festa e sana competizione sportiva.





«È un onore per Fasano accogliere il Torneo delle Regioni 2026 – dichiara il sindaco Francesco Zaccari -. La nostra città si conferma palcoscenico d’eccellenza per i grandi eventi sportivi, pronta a ospitare atleti, tecnici e famiglie con tutto il nostro affetto. Lo sport è integrazione e crescita: vedere i nostri impianti animati dal talento dei giovani di tutta Italia ci riempie di orgoglio. Auguro a tutti i partecipanti di vivere questa sfida con lealtà e passione. Benvenuti a Fasano, che vinca il migliore!».





Il programma delle gare al "Vito Curlo" di Fasano:





• Domenica 29 marzo (2ª Giornata Girone C):

- Under 15: Basilicata vs Lazio (Ore 9.30)

- Under 17: Basilicata vs Lazio (a seguire)

- Femminile: Basilicata vs Lazio (a seguire)

- Under 19: Basilicata vs Lazio (a seguire)

• Lunedì 30 marzo (3ª Giornata Girone D):

- Under 15: Sardegna vs Molise (Ore 9.30)

- Under 17: Sardegna vs Molise (a seguire)

- Under 19: Sardegna vs Molise (a seguire)





Lo stadio di Fasano rivestirà inoltre un ruolo di primo piano nella Fase Finale: mercoledì 1° aprile si disputeranno ben quattro quarti di finale (Gara D) per tutte le categorie (U15, U17, Femminile e U19). Infine, giovedì 2 aprile, il "Vito Curlo" ospiterà le attesissime semifinali per le categorie Femminile e Under 19.





«Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi che lo stadio "Vito Curlo" sia stato scelto per una manifestazione di questa portata – dichiara l’assessore allo Sport Giuseppe Galeota –. Questa scelta premia la nostra visione lungimirante: la realizzazione del campo in erba sintetica nel 2021 ci ha permesso di disporre oggi di un impianto moderno e all’avanguardia, capace di attrarre grandi eventi sportivi nazionali. Il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a lavorare per rendere la struttura sempre più al passo con i tempi, programmando interventi di ammodernamento e la prossima creazione della nuova area di parcheggio, per offrire servizi sempre migliori ai cittadini e agli sportivi».





L'Amministrazione Comunale invita la cittadinanza, le associazioni sportive e tutti gli appassionati a gremire gli spalti del "Vito Curlo" per sostenere i futuri campioni del calcio italiano in questa straordinaria settimana di sport.