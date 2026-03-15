Incendio a Santa Rita, il sindaco Leccese sul luogo del rogo: “Chiesta al Questore un’attenzione immediata”

BARI – Dopo l’incendio che questa mattina ha distrutto una pizzeria nel quartiere Santa Rita, il sindaco di Barisi è recato sul posto nelle ore successive al rogo per verificare personalmente la situazione e incontrare i titolari dell’attività e i residenti della zona.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato per la rapidità dell’intervento che ha consentito di mettere in sicurezza l’area e di evitare conseguenze più gravi.

“Siamo in attesa che venga fatta piena luce sulle cause dell’incendio – ha dichiarato il sindaco –. In questo momento la priorità è esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale ai titolari dell’attività colpita e ai residenti del quartiere, comprensibilmente preoccupati per quanto accaduto”.

Nel corso della mattinata Leccese ha anche avuto un colloquio telefonico con il Questore per evidenziare la gravità dell’episodio e manifestare la preoccupazione della comunità per un evento che ha scosso l’intero quartiere.

“Le istituzioni sono e resteranno al fianco della comunità di Carbonara – ha aggiunto il sindaco –. La frequenza di episodi di questo tipo nello stesso luogo è un segnale che non possiamo e non vogliamo ignorare. Per questo ho chiesto al Questore un’attenzione immediata e particolare”.

Il primo cittadino ha poi ribadito che nessuno può pensare di intimidire o condizionare la vita del quartiere. “Chi pensa di poter influenzare la vita di questa comunità ha sbagliato città. Bari non tornerà agli anni bui”.

Infine Leccese ha sottolineato che episodi come questo non devono compromettere il senso di sicurezza dei cittadini. “Chi vive e lavora a Bari deve sapere che le istituzioni sono presenti. Continueremo a difendere con determinazione la legalità e la tranquillità della nostra comunità”.