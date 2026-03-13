Indian Wells, fuori Djokovic: Draper ai quarti. Avanzano Alcaraz e Medvedev

- Sorpresa negli ottavi di finale del singolare maschile al Indian Wells. Il britannico Jack Draper ha eliminato il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6, conquistando così l’accesso ai quarti di finale del torneo californiano.

Prosegue invece il cammino dello spagnolo Carlos Alcaraz, che ha superato il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 7-6. Vittoria anche per il russo Daniil Medvedev, che ha battuto 6-2, 6-4 lo statunitense Alex Michelsen. Ai quarti anche il britannico Cameron Norrie, vincitore per 6-4, 6-2 contro l’australiano Rinky Hijikata.

Nel tabellone femminile, la kazaka Elena Rybakina ha superato la britannica Sonay Kartal con il punteggio di 6-4, 6-3, qualificandosi per i quarti di finale. Netta affermazione anche per la polacca Iga Świątek, che ha battuto 6-2, 6-0 la ceca Karolína Muchová.

Nel doppio femminile continuano a brillare le azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani, che nei quarti di finale hanno superato 4-6, 7-5, 10-6 la coppia formata dalla francese Kristina Mladenovic e dalla cinese Guo Hanyu, conquistando l’accesso alla semifinale.

Avanzano anche la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunić, che hanno battuto 7-6, 6-2 la canadese Victoria Mboko e la russa Mirra Andreeva.