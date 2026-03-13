Serie A, Lecce in trasferta a Napoli: al “Maradona” sfida decisiva per salvezza e Champions

Il Lecce affronterà domani alle 18 il SSC Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona nella ventinovesima giornata di Serie A.

I salentini arrivano alla sfida dopo il successo per 2-1 contro la US Cremonese allo Stadio Via del Mare e puntano a un risultato positivo per compiere un passo importante verso la salvezza. Il Napoli, invece, reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Torino FC, cercherà i tre punti per restare in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Nel Lecce l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Berisha, Gaspar e Camarda. Sugli esterni dovrebbero agire Coulibaly e Gandelman, con Pierotti in cabina di regia, mentre in attacco sono pronti Stulic e Banda.

Nel Napoli il tecnico Antonio Conte non potrà contare su Vergara e Stanislav Lobotka, entrambi alle prese con problemi muscolari. Sulle fasce dovrebbero giocare Anguissa e Spinazzola, con Elmas trequartista alle spalle della coppia offensiva formata da Hojlund e Alisson Santos.

La gara sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Nell’ultimo precedente di Serie A disputato a Napoli, il 26 ottobre 2024, vinse il Napoli per 1-0 grazie alla rete realizzata al 28’ della ripresa dal capitano Giovanni Di Lorenzo.