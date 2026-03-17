Indian Wells, Sabalenka trionfa nel singolare: successi anche per Cobolli-Bencic e Guinard-Andreozzi

- Successo per Aryna Sabalenka al torneo WTA Masters 1000 sul cemento di Indian Wells. La tennista bielorussa conquista il titolo nel singolare battendo in finale Elena Rybakina con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 dopo 2 ore e 34 minuti di gioco.

Per Sabalenka si tratta del primo trionfo in carriera a Indian Wells e del 23° titolo complessivo nel circuito WTA, a conferma del suo status tra le protagoniste del tennis mondiale.

Nel doppio misto, vittoria per la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic, che in finale superano Gabriela Dabrowski e Lloyd Glasspool con il punteggio di 6-3, 2-6, 10-7. In semifinale, Cobolli e Bencic avevano eliminato Andrea Vavassori e Sara Errani (6-3, 6-3), mentre Glasspool e Dabrowski avevano avuto la meglio su Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas al termine di un match combattuto (6-2, 4-6, 13-11).

Nel doppio maschile, infine, trionfo per Manuel Guinard e Guido Andreozzi, che in finale hanno battuto Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech con il punteggio di 7-5, 6-3.

Un’edizione ricca di spettacolo e colpi di scena, che ha confermato Indian Wells come uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito internazionale.