Lecce, primo gol in Serie A per Siebert: il difensore guarda già alla sfida con la Roma

– Primo gol in Serie A per il difensore tedesco Jamil Siebert, a segno nella sfida contro il Napoli allo stadio “Maradona”, valida per la 29ª giornata di campionato. Una rete importante per il giocatore giallorosso, alla sua prima marcatura stagionale.

Siebert, arrivato a Lecce in questa stagione, ha finora collezionato 12 presenze in campionato, ritagliandosi un ruolo sempre più centrale nella retroguardia salentina. Cresciuto calcisticamente in Germania, ha vestito le maglie del Fortuna Düsseldorf – sia in prima squadra che nelle formazioni Under 19 e Under 17 – oltre a un’esperienza con il Colonia.

A livello internazionale, il difensore ha già maturato esperienza con le selezioni giovanili tedesche, collezionando 8 presenze tra Germania Under 21 e Under 20, oltre a una con l’Under 18.

Il giocatore dovrebbe partire titolare anche nella prossima sfida del Lecce, in programma domenica 22 marzo alle ore 18 allo stadio “Olimpico” contro la Roma, match valido per la 30ª giornata.

In questa fase della stagione, l’obiettivo del Lecce resta la salvezza, con il contributo di Siebert che potrebbe rivelarsi sempre più determinante anche in fase offensiva.