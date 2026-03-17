'Donne in Bianco e Nero': alla biblioteca OgniBene di Lecce i racconti di Elena Casavola



LECCE - Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 17.30, la Biblioteca OgniBene di Lecce (Viale De Pietro), ospiterà la presentazione del libro di Elena Casavola dal titolo “Donne in bianco e nero. Anni ’50 in Puglia”, edito da Edizioni Esperidi. Porgeranno il saluto: Claudio Martino editore e presidente Lions Club Copertino Salento “Pino Cordella”, Antonio Sorrento presidente Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini. L’autrice dialogherà con Sarah Siciliano professore associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso UniSalento e Silvio Giancaspro magistrato TAR. Info 3895661849. - Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 17.30, la Biblioteca OgniBene di Lecce (Viale De Pietro), ospiterà la presentazione del libro di Elena Casavola dal titolo “Donne in bianco e nero. Anni ’50 in Puglia”, edito da Edizioni Esperidi. Porgeranno il saluto: Claudio Martino editore e presidente Lions Club Copertino Salento “Pino Cordella”, Antonio Sorrento presidente Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini. L’autrice dialogherà con Sarah Siciliano professore associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso UniSalento e Silvio Giancaspro magistrato TAR. Info 3895661849.





Il libro. Gli anni Cinquanta sono anni di transizione: il vecchio, ancora quasi ottocentesco mondo, fatto di usi, costumi, tradizioni, cede il passo al nuovo che arriverà con gli anni Sessanta. Raccontarlo attraverso storie di donne che in quegli anni hanno vissuto e spesso sofferto, diventa quasi un gioco catartico. I ricordi riportano volti che il tempo non ha cancellato, ma solo sbiadito. Volti in bianco e nero, dove i dettagli si attenuano ma resta intatta l’essenza emotiva: un gesto, uno sguardo, una parola. E su questi si innesta la fantasia che può correre libera, affrontando con distacco le esperienze personali, dirette o indirette. In questo libro, sette bozzetti di vita per narrare le donne della Murgia pugliese: resistenti anche quando tacciono e sono costrette a piegarsi; donne che invece iniziano a parlare quando, con un più diffuso livello di istruzione, si ritrovano a godere di una certa emancipazione. Dedicato a tutte le donne che in ogni parte del mondo ancora oggi, prive dei diritti fondamentali, subiscono violenze e sopraffazioni.





L’autrice. Elena Casavola, nata a Martina Franca, ha sempre avuto una vocazione per la scrittura che ha dovuto conciliare con il lavoro di docente di lettere e la famiglia. Ha pubblicato saggi, racconti, biografie dove esprime i suoi valori con stile fluido e coinvolgente. Ha pubblicato: Gli occhi nel Lago (Loffredo Ed. 2005), L’Onda del Porto (Salani, 2008), Mario Casavola, Soldato e Gentiluomo (Tipografia Aquaro, 2018), Monsignore Domenico Sersale di Cerisano (Guida Ed. 2024).



