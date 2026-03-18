Jonny sulla Luna live a Ostuni: venerdì 20 marzo concerto acustico al Che Fico Lab



Jonny sulla Luna: live acustico tra storie e canzoni





OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: venerdì 20 marzo 2026 il cantautore Jonny sulla Luna sarà in concerto al Che Fico Lab di Ostuni, in via Crispi n°83, con un live intimo fatto di voce, chitarra e canzoni originali.





Jonny sulla Luna è il progetto artistico di Leonardo Calabretti, cantautore che ha iniziato il suo percorso musicale tra le strade e i locali di Bologna. Nel 2012, durante gli anni universitari, nasce insieme al chitarrista e produttore Giulio Rosatelli un duo acustico che porta le sue canzoni nelle piazze e nei club della città, partecipando anche alle finali bolognesi del contest Emergenza Festival.





Dopo alcuni anni di pausa, il progetto riprende vita nel 2024 con nuovi brani scritti da Calabretti e prodotti da Rosatelli, pubblicati sulle piattaforme digitali. Nello stesso anno Jonny sulla Luna partecipa alle finali dei contest Je So Pazzo e Premio Sant'Ercole, tornando anche all'attività live.





Il concerto di Ostuni sarà un viaggio tra storie, parole e musica essenziale, nello stile del cantautorato acustico più autentico.





INFORMAZIONI:

Jonny sulla Luna live

APS Che Fico Lab – Via Crispi 83, Ostuni (BR)

Venerdì 20 marzo 2026

Apertura porte: ore 20:30

Inizio live: ore 21:30

Prenotazioni: 3292664049

Evento riservato ai soci

Contributo di partecipazione: 3 €