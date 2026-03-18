Jonny sulla Luna live a Ostuni: venerdì 20 marzo concerto acustico al Che Fico Lab
OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: venerdì 20 marzo 2026 il cantautore Jonny sulla Luna sarà in concerto al Che Fico Lab di Ostuni, in via Crispi n°83, con un live intimo fatto di voce, chitarra e canzoni originali.
Jonny sulla Luna è il progetto artistico di Leonardo Calabretti, cantautore che ha iniziato il suo percorso musicale tra le strade e i locali di Bologna. Nel 2012, durante gli anni universitari, nasce insieme al chitarrista e produttore Giulio Rosatelli un duo acustico che porta le sue canzoni nelle piazze e nei club della città, partecipando anche alle finali bolognesi del contest Emergenza Festival.
Dopo alcuni anni di pausa, il progetto riprende vita nel 2024 con nuovi brani scritti da Calabretti e prodotti da Rosatelli, pubblicati sulle piattaforme digitali. Nello stesso anno Jonny sulla Luna partecipa alle finali dei contest Je So Pazzo e Premio Sant'Ercole, tornando anche all'attività live.
Il concerto di Ostuni sarà un viaggio tra storie, parole e musica essenziale, nello stile del cantautorato acustico più autentico.
INFORMAZIONI:
Jonny sulla Luna live
APS Che Fico Lab – Via Crispi 83, Ostuni (BR)
Venerdì 20 marzo 2026
Apertura porte: ore 20:30
Inizio live: ore 21:30
Prenotazioni: 3292664049
Evento riservato ai soci
Contributo di partecipazione: 3 €