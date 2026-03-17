“Dalla regia ci dicono… Puglia”: al via il 23 aprile, rinviato l’incontro con Sergio Rubini

PALO DEL COLLE – Dal 23 aprile prende il via a Palo del Colle il nuovo format dedicato al cinema pugliese “Dalla regia ci dicono… Puglia”, ideato da Alessandra Savino e organizzato da Asteria Space con il sostegno del Comune. Il ciclo di incontri prevede interviste aperte al pubblico con registi pugliesi, che dialogheranno con la giornalista cinematografica Antonella Gaeta per raccontare il loro percorso artistico, il rapporto con il territorio e i retroscena dei loro film.

La rassegna prevede tre appuntamenti: il 23 aprile con Pippo Mezzapesa, il 14 maggio con Alessandro Piva e il 15 maggio con Sergio Rubini (inizialmente previsto il 24 marzo, l’evento è stato rinviato). Ogni incontro sarà accompagnato da esposizioni fotografiche che offriranno uno sguardo visivo sul lavoro dei registi, con immagini di backstage e selezioni tratte dai loro film.

Il primo appuntamento, il 23 aprile presso la Biblioteca Giuliani alle 19:30, sarà dedicato a Mezzapesa, regista originario di Terlizzi noto per Il bene mio e Ti mangio il cuore, nonché tra i registi della serie Netflix La legge di Lidia Poët. Il 14 maggio toccherà ad Alessandro Piva, autore di film cult come LaCapaGira e documentari premiati. La rassegna si chiuderà il 15 maggio con Sergio Rubini, figura di spicco del cinema italiano, noto per film come La stazione, Il viaggio della sposa e I fratelli De Filippo.

Antonella Gaeta guiderà i tre incontri, alternando racconti personali, riflessioni sul linguaggio cinematografico e aneddoti di set. Gli appuntamenti saranno a ingresso libero con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 377 3872180.

Secondo Alessandra Savino, l’iniziativa vuole creare uno spazio di dialogo diretto tra pubblico e autori, valorizzando la Puglia come territorio fertile per la produzione audiovisiva e promuovendo la cultura cinematografica anche in contesti come le biblioteche locali.