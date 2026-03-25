La forza delle donne protagonista al nuovo appuntamento di Ya Salam





TRIGGIANO - Sabato 28 marzo al Palazzo Rubino di Triggiano (Ba), con inizio alle 21, l’associazione Al Nour diretta da Angela Cataldo, proporrà lo spettacolo “Alma Donna” con Lisa Manosperti, Badrya Razem e Michele Campobasso, secondo appuntamento della XVIII edizione del “Ya Salam festival”.Alma Donna è un viaggio musicale che celebra la forza creativa e spirituale dell’universo femminile condotto dalle voci di due rinomate interpreti.Lisa Manosperti, attiva da trent’anni nella musica jazz, ha pubblicato otto album, due dei quali premiati come migliori dell’anno, ed è stata inserita tra le dieci migliori vocalist italiane nel 2011 e 2012. Diplomata in canto jazz al Conservatorio “Piccinni” di Bari, affianca all’attività artistica un intenso impegno didattico. Di recente ha conquistato il pubblico televisivo classificandosi al secondo posto nel programma “The Voice Senior” su Rai Uno, distinguendosi per le sue interpretazioni dei brani di Mia Martini.Badrya Razem, italiana di origini algerine, è una delle voci più originali della scena contemporanea. Diplomata in canto jazz e specializzata in canto lirico, ha collaborato con orchestre e artisti di rilievo internazionale e si è esibita in importanti festival, tra cui il Festival Jazz di Ascona e il Monte Carlo Jazz Festival. Dal 2022 è docente di canto jazz presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria.Sul palco, le voci di Manosperti e Razem si intrecciano in un dialogo sonoro che fonde jazz, world music e canto d’autore. Il pianoforte di Michele Campobasso sostiene e amplifica questo incontro, creando atmosfere intime e luminose. Lo spettacolo attraversa storie di donne che hanno lasciato un segno, evocando memorie, fragilità, lotte e rinascite. Ogni brano diventa un racconto essenziale, un invito all’ascolto profondo. Le due interpreti alternano delicatezza e intensità, mantenendo un equilibrio costante tra energia e introspezione. Gli arrangiamenti valorizzano la dimensione acustica e l’interazione tra le due voci e il pianoforte.Campobasso, pianista, compositore e arrangiatore attivo da oltre vent’anni nella scena jazz e contemporanea, definisce il paesaggio sonoro con un pianismo sensibile e misurato, contribuendo alla dinamica complessiva del concerto.: 3711929045: 21:00