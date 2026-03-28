Lecce, arrestato influencer 65enne: trovato con oltre un chilo e mezzo di cocaina

LECCE – È stato arrestato a Lecce Salvatore Mazzotta, 65 anni, conosciuto online come “Totò” e soprannominato sui social il “maschio alfa dello scherzo”, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Salvatore Mazzotta è molto seguito sui social network, dove conta circa 138mila follower su TikTok e 43mila su Instagram. Sulla sua attività online pubblicava video di scherzi e contenuti in cui sorprendeva persone sconosciute, costruendosi nel tempo una certa notorietà sul web.

Secondo quanto ricostruito, l’arresto è avvenuto nei pressi della sua abitazione, dove la Guardia di Finanza lo avrebbe sorpreso in possesso di una busta contenente due involucri con oltre un chilo e mezzo di cocaina. Il quantitativo è stato ritenuto ingente dagli investigatori e, secondo le stime, avrebbe potuto generare un valore di circa 200mila euro sul mercato illecito.

L’uomo è stato trasferito in carcere e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le accuse nei suoi confronti riguardano la detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Le indagini proseguono per ricostruire l’eventuale rete di approvvigionamento e la destinazione della sostanza sequestrata.