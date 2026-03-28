Sanità, Gioia (Regione Puglia): 'Nessuna burocrazia fermi la tutela dei minori. Subito un nuovo pediatra per Ostuni'



OSTUNI (BR) – La tutela della salute dei più piccoli non può essere subordinata a logiche meramente burocratiche. Questo il monito di Tommaso Gioia, Consigliere Regionale della Puglia, intervenuto con fermezza sulla criticità assistenziale scaturita dal pensionamento del Dott. Marzolla, che rischia di lasciare circa 1.000 bambini senza un riferimento pediatrico stabile. – La tutela della salute dei più piccoli non può essere subordinata a logiche meramente burocratiche. Questo il monito di Tommaso Gioia, Consigliere Regionale della Puglia, intervenuto con fermezza sulla criticità assistenziale scaturita dal pensionamento del Dott. Marzolla, che rischia di lasciare circa 1.000 bambini senza un riferimento pediatrico stabile.





"Ho chiesto formalmente al Direttore Generale della ASL, Maurizio De Nuccio, di cui riconosco la costante attenzione e disponibilità, un intervento d'urgenza" dichiara il Consigliere Gioia. "L'obiettivo è blindare il diritto alla salute e il principio della prossimità delle cure, garantendo che ogni bambino possa essere assistito nel proprio comune di residenza".





L'analisi del fabbisogno territoriale





Per superare l’impasse, Gioia propone una strategia fondata sulla logica di territorialità, distinguendo le diverse necessità dei comuni coinvolti:

Fasano e Cisternino: La situazione appare gestibile attraverso un intervento coordinato di riassorbimento. I circa 300 residenti a Fasano e i 200 a Cisternino possono essere accolti dai pediatri già operanti nei rispettivi comuni, vista la disponibilità di posti.

Emergenza Ostuni: Critico, invece, il quadro nella Città Bianca. "A Ostuni circa 500 bambini non possono essere assorbiti dai due soli pediatri attualmente in servizio" spiega il Consigliere "Per questo motivo, è necessario che la ASL attivi le procedure per l'individuazione di una zona carente straordinaria. Tale provvedimento consentirebbe l'immediato inserimento di un nuovo professionista o, in subordine, il conferimento di un incarico provvisorio dedicato".





Obiettivo: Continuità Assistenziale





L'intervento sollecitato dal Consigliere Regionale mira a prevenire gravi disagi logistici ed economici per le famiglie, evitando spostamenti onerosi verso altri comuni della provincia.

"Garantire la continuità assistenziale nelle more dell'assegnazione definitiva è un dovere istituzionale" conclude Tommaso Gioia "Dobbiamo assicurare ai cittadini risposte rapide ed efficienti, mantenendo alto il livello della sanità territoriale pugliese".