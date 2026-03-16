Lecce, Leonardo: conferenza stampa nuova partnership strategica
LECCE - Leonardo, gruppo leader dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, e COG, azienda leccese specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di scambio termico, firmano un accordo di collaborazione industriale.
La conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì, 20 marzo alle ore 11.00 presso la sede della COG – Zona industriale di Lecce.
Interverranno il prefetto di Lecce Natalino Manno, il presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì, il CEO di COG Giacinto Colucci, il responsabile del programma “Crescere Insieme” della divisione Elicotteri di Leonardo Piero Rancilio, la rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello e l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Eugenio Di Sciascio.