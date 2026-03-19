Lecce, una giornata dedicata alla Blue Economy tra giovani, scienza e imprese

LECCE – Il mare come leva strategica di sviluppo, innovazione e occupazione. Questo il messaggio principale emerso dalla giornata dedicata alla, organizzata dacon l’e il patrocinio della, con il coinvolgimento di. L’evento ha visto protagonisti studenti, ricercatori, imprese e istituzioni, in un confronto sui modelli di sviluppo sostenibile per il Mediterraneo e per il Sud Italia.

One Ocean Summit Young: il mare per le nuove generazioni

La mattinata ha ospitato il One Ocean Summit Young, dedicato alle scuole superiori, al Teatro Apollo e moderato dall’attore Leonardo Venturi. Il focus dell’iniziativa ha sottolineato che il mare non è solo un ecosistema fragile, ma anche un sistema economico capace di generare nuove professionalità e opportunità imprenditoriali.

Tra i partecipanti ai saluti istituzionali: Natalino Manno, Prefetto di Lecce; Riccardo Bonadeo, Presidente One Ocean Foundation; Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce; Fabio Tarantino, Presidente della Provincia; e Mario Trifiletti, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce.

Gli interventi scientifici hanno evidenziato sia le sfide ambientali che le opportunità economiche: il climatologo Gianandrea Mannarini ha illustrato i segnali concreti del cambiamento climatico nel Salento, mentre il professore Stefano Piraino ha approfondito le risorse legate alla Blue Economy. Esperienze di resilienza e innovazione sono state raccontate dall’atleta paralimpico Daniele Cassioli e dalle imprenditrici Alberica Brancasi (EcoSil Tech) e Carlotta Santolini (Blueat). La biologa Francesca Santacesaria ha concluso il panel con un forte richiamo alla tutela della biodiversità mediterranea.

Blue Economy Summit: industria, istituzioni e ricerca

Nel pomeriggio i lavori si sono spostati nell’Aula magna del Complesso Ecotekne, moderati dalla giornalista Maristella Massari, con un focus sulle opportunità industriali e occupazionali del mare.

Tra i relatori: Elisa Zambito Marsala (Intesa Sanpaolo), che ha evidenziato la Blue Economy come driver di crescita per il Sud Italia, e Manlio De Silvio (SDA Bocconi), che ha presentato le ricerche dell’Osservatorio Blue Economy. Interventi significativi sono arrivati da Jan Pachner (One Ocean Foundation) e Giacomo Campora (Allianz Italia), sul tema dell’integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali.

Il dibattito ha visto anche contributi scientifici sullo stato degli ecosistemi costieri del Mediterraneo, con Ivan Federico (CMCC) e Luigi Musco (Università del Salento), e la tavola rotonda con rappresentanti istituzionali e imprenditoriali, tra cui il Generale Armando Franza, il Capitano di Vascello Pierpaolo Pallotti, e i presidenti Maurizio Maglio (Confcommercio Lecce), Carmelo Rollo (GAL Blu) e Mario Vadrucci (Camera di Commercio di Lecce).

Un approfondimento è stato dedicato anche alle concessioni demaniali marittime, con l’intervento del prof. Antonio Pasca, Presidente del TAR Puglia, sul delicato equilibrio tra regolazione, concorrenza e sviluppo sostenibile.

Messaggi istituzionali

Il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni, università e studenti per affrontare le sfide del cambiamento climatico e valorizzare il territorio in chiave economica e occupazionale.

Per Riccardo Bonadeo, Presidente One Ocean Foundation, il mare rappresenta una risorsa strategica per il Sud Italia, che può diventare protagonista della Blue Economy attraverso educazione, ricerca e innovazione.

Elisa Zambito Marsala (Intesa Sanpaolo) ha rimarcato il ruolo della formazione e del partenariato pubblico-privato per trasformare la conoscenza in opportunità concrete, mentre Giacomo Campora (Allianz Italia) ha evidenziato l’importanza di integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali.

Infine, la Magnifica Rettore dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, ha sottolineato come la Blue Economy costituisca una leva strategica per uno sviluppo sostenibile, integrando tutela ambientale, innovazione e crescita economica.