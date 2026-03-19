Mozione Iran, De Santis (Pd): “La Puglia si conferma terra di pace con voto unanime”

BARI – Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la mozione per la tutela dei, la protezione delle popolazioni civili in Medio Oriente e l’avvio di iniziative diplomatiche internazionali di, proposta dal consigliere(PD) e sostenuta dall’intero gruppo consiliare.

Nel suo intervento, De Santis ha sottolineato la gravità della crisi iraniana e le implicazioni umanitarie, economiche e geopolitiche della guerra. “Tre settimane dopo l’inizio delle operazioni militari, il conflitto continua a provocare morti, violenze e devastazioni – ha dichiarato –. Chi tace davanti a una guerra è connivente: servono atti simbolici e concreti per costruire la pace”.

La mozione ribadisce la condanna delle violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime iraniano, con particolare riferimento al movimento Donne Vita Libertà e ai casi emblematici di attiviste come Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, attualmente detenuta. Allo stesso tempo, viene respinta qualsiasi escalation militare, sottolineando che a pagarne le conseguenze sono soprattutto civili, donne e bambini.

De Santis ha inoltre richiamato l’attenzione sugli effetti economici della crisi internazionale, dal caro energia alle ripercussioni sul settore agricolo e marittimo pugliese. La mozione impegna la Giunta regionale a sostenere iniziative diplomatiche nazionali ed europee per la de-escalation in Medio Oriente, a promuovere cooperazione internazionale e dialogo tra i popoli del Mediterraneo, a tutelare attivisti e cittadini perseguitati per motivi politici, a monitorare l’impatto della crisi energetica sull’economia pugliese e a promuovere la sensibilizzazione sui diritti umani, la pace e la cooperazione internazionale.

Concludendo il suo intervento, De Santis ha rivolto un augurio al popolo iraniano in occasione del capodanno persiano, Nouwrooz, auspicando un “nuovo giorno” di libertà e pace.