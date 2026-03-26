Maltempo al Centro-Sud: neve sugli Appennini e allerta vento in Puglia

BARI - Da questa notte si registra un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Centro-Sud Italia. L’arrivo di aria più fredda sta determinando un abbassamento delle temperature e il ritorno della neve lungo la dorsale appenninica.

Secondo le previsioni, le nevicate interesseranno i rilievi di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Toscana, Umbria e Lazio, con fiocchi attesi anche sulla Puglia settentrionale. Le quote neve si manterranno generalmente comprese tra i 400 e i 600 metri, con possibili locali sconfinamenti a quote inferiori durante i rovesci più intensi.

Per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per vento su tutto il territorio pugliese. Raffiche sostenute potrebbero causare disagi, in particolare nelle aree costiere e nei centri urbani più esposti.

Ulteriori criticità di tipo meteo-idrogeologico sono segnalate anche in diverse regioni del Centro e del Sud, dove le precipitazioni potranno risultare persistenti e localmente intense.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, soprattutto alla guida, per il rischio di strade scivolose o ostacolate. Si invita inoltre la popolazione a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e ad attenersi alle indicazioni fornite dagli enti preposti alla gestione dell’emergenza.